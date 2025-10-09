El DA2 inaugura 'Tengo un animal singular', la retrospectiva expandida de Abigail Lazkoz

El Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca renueva su programación con la inauguración de la muestra ‘Tengo un animal singular’, dedicada a la obra de la artista bilbaína Abigail Lazkoz (1972). La exposición, que se podrá visitar hasta el 8 de marzo de 2026, trasciende la tradicional retrospectiva al presentarse como una "obra expandida".

La muestra es un ejercicio experimental que combina piezas preexistentes y reorganizadas con trabajos nuevos o inéditos. Lazkoz utiliza esta metodología para profundizar en su investigación sobre el dibujo como una práctica que dialoga íntimamente con la pintura, la escultura y el espacio arquitectónico.

Hibridación y el lenguaje del haiku

El concepto de hibridación o mezcla actúa como el hilo conductor en las múltiples salas de la exposición, ofreciendo un ejercicio de extrañamiento sobre la propia trayectoria de la artista. Lazkoz invita al público a experimentar el proceso artístico como una práctica situada pero siempre reconfigurable.

La instalación, comisariada por Yara Sonseca, se basa en un juego constante de opuestos y tensiones formales y conceptuales. Este enfoque busca que las obras se lean como elementos conectados sinápticamente, dando lugar a una suerte de haikus o composiciones poéticas breves, una referencia que la propia artista ha vinculado en varias ocasiones a su trabajo.

El horario para visitar la muestra, de entrada gratuita, es de martes a viernes (12:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h) y sábados, domingos y festivos (11:00 a 15:00 h y 17:00 a 21:00 h). Además, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas los sábados a las 18:00 y 19:00 h, y los domingos a las 13:00, 18:00 y 19:00 horas.

Abigail Lazkoz es una artista de trayectoria consolidada que ha participado en numerosas exposiciones en centros de arte nacionales e internacionales, como el PS1-MoMA en Nueva York, el MUSAC de León y el Guggenheim Bilbao Museoa.