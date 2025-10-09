El DA2 inaugura 'Tengo un animal singular', la retrospectiva expandida de Abigail Lazkoz

La muestra es un ejercicio experimental que combina piezas preexistentes y reorganizadas con trabajos nuevos o inéditos

El Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca renueva su programación con la inauguración de la muestra ‘Tengo un animal singular’, dedicada a la obra de la artista bilbaína Abigail Lazkoz (1972). La exposición, que se podrá visitar hasta el 8 de marzo de 2026, trasciende la tradicional retrospectiva al presentarse como una "obra expandida".

La muestra es un ejercicio experimental que combina piezas preexistentes y reorganizadas con trabajos nuevos o inéditos. Lazkoz utiliza esta metodología para profundizar en su investigación sobre el dibujo como una práctica que dialoga íntimamente con la pintura, la escultura y el espacio arquitectónico.

Hibridación y el lenguaje del haiku

El concepto de hibridación o mezcla actúa como el hilo conductor en las múltiples salas de la exposición, ofreciendo un ejercicio de extrañamiento sobre la propia trayectoria de la artista. Lazkoz invita al público a experimentar el proceso artístico como una práctica situada pero siempre reconfigurable.

La instalación, comisariada por Yara Sonseca, se basa en un juego constante de opuestos y tensiones formales y conceptuales. Este enfoque busca que las obras se lean como elementos conectados sinápticamente, dando lugar a una suerte de haikus o composiciones poéticas breves, una referencia que la propia artista ha vinculado en varias ocasiones a su trabajo.

El horario para visitar la muestra, de entrada gratuita, es de martes a viernes (12:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h) y sábados, domingos y festivos (11:00 a 15:00 h y 17:00 a 21:00 h). Además, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas los sábados a las 18:00 y 19:00 h, y los domingos a las 13:00, 18:00 y 19:00 horas.

Abigail Lazkoz es una artista de trayectoria consolidada que ha participado en numerosas exposiciones en centros de arte nacionales e internacionales, como el PS1-MoMA en Nueva York, el MUSAC de León y el Guggenheim Bilbao Museoa.

