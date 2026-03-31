El DA2 propone una experiencia inmersiva sobre la transformación de la identidad en la era digital

Disfrutar de una experiencia inmersiva sobre la transformación de la identidad en la era digital. Es el plan que propone el centro de arte contemporáneo Domus Artium 2002 (DA2) los días 17 y 18 de abril a través del proyecto artístico 'El yo no cabe en la carne', de António Baía Reis.

La propuesta, desarrollada en el marco de una investigación postdoctoral Marie Skłodowska-Curie en la Universidad de Salamanca, sitúa la tecnología como herramienta poética y crítica para explorar nuevas formas de subjetividad contemporánea. Los visitantes podrán hacerlo mediante la escucha y la contemplación de una serie de fotopoemas proyectados en el espacio y activados por la voz de actores profesionales.

La experiencia inmersiva se completa con un taller participativo en el que los asistentes pondrán generar sus propias piezas desde una metodología que combina práctica artística y tecnologías contemporáneas. Será el día 18 a las 11:30 horas.