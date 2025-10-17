El DA2 de Salamanca presenta Prohibido prohibir, la nueva exposición de Adrián Castañeda

El DA2 (Domus Artium 2002) de Salamanca ha inaugurado una nueva propuesta expositiva titulada Prohibido prohibir, una muestra del artista salmantino Adrián Castañeda. Este proyecto ha sido seleccionado dentro de la convocatoria de creación artística promovida por el Ayuntamiento de Salamanca, y cuenta con la curaduría de Víctor Rico.

La exposición parte de una reflexión crítica sobre los elementos que estructuran y restringen el uso del espacio público en las ciudades. Castañeda toma como punto de partida la icónica valla amarilla utilizada habitualmente para delimitar zonas urbanas, transformándola en objeto artístico y vehículo de exploración creativa.

Con un enfoque lúdico y participativo, Prohibido prohibir busca resignificar estos objetos cotidianos que, desde su rigidez, imponen normas en la vida urbana. A través de su intervención artística, el autor plantea preguntas como: ¿qué sucede si alteramos el propósito de un objeto diseñado para ordenar el movimiento? ¿Y si imaginamos otras formas de habitar el espacio común?

En la exposición, la valla amarilla se convierte en un elemento versátil: se pliega, se multiplica, se deforma o incluso desaparece. En lugar de imponer límites, invita a la reflexión y a la participación activa del espectador, desafiando la percepción habitual del entorno urbano.

Sobre el artista

Adrián Castañeda (Salamanca, 1990) es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y máster en Producción Artística por la Universitat Politècnica de València. Su obra se centra en la creación de pensamiento crítico en torno al poder y sus mecanismos de control, abordando cuestiones sociales, políticas y democráticas desde una mirada reflexiva. Ha participado en exposiciones colectivas como KAPITAL 02 / NO-SEXISM en Las Naves (Valencia), Reality & Show en Espacio Zink (Salamanca), Revelar y Rebelar en la Galería Blanca Soto (Madrid) o The Urban Game [BETA] en Piraeus (Grecia).

Sobre el comisario

Víctor Rico (Salamanca, 1989) también es graduado en Bellas Artes por la USAL y máster en Producción Artística por la UPV. Su trayectoria como artista y comisario incluye exposiciones en espacios como el propio DA2 (2022) o la Sala Experimental de la Universidad de Salamanca (2019). Ha sido reconocido con becas como la de la Fundación Castilla y León para la Creación Artística (2021) y premios como el de la Muestra de Arte Joven de La Rioja (2023).