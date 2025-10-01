Destinados 950.000 euros a financiar 55 festivales culturales en Castilla y León

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha resuelto la concesión de 950.000 euros en subvenciones destinadas a financiar proyectos culturales, concretamente la realización de festivales y actividades complementarias durante el año 2025. En total, 55 festivales de toda la Comunidad se beneficiarán de esta convocatoria, cuyo objetivo es fortalecer el sector cultural, asegurar la consolidación de los eventos y evitar la atomización de proyectos.

La Junta busca apoyar festivales de diversas áreas temáticas, incluyendo música, artes escénicas, cine, circo, televisión, artes visuales, nuevas tecnologías y literatura. También son subvencionables las actividades culturales que complementen al festival en cualquiera de sus fases.

Impulso a la cultura rural y predominio de la música

La convocatoria, que recibió 99 solicitudes, muestra un compromiso con el territorio al lograr un reparto casi equitativo entre el ámbito urbano y el rural. Del total de festivales financiados, 31 se celebrarán en capitales de provincia (urbanos) y 24 tendrán lugar en el medio rural, lo que supone un importante apoyo a la promoción cultural fuera de los grandes núcleos de población.

En cuanto a las temáticas, los festivales de música son los mayoritarios, representando el 38% de los beneficiados con 21 eventos subvencionados. Les siguen los contenidos multidisciplinares, con 11 beneficiarios (20%), y el cine, que concentra seis festivales (casi el 11%). El 31% restante abarca otras temáticas como el circo, la literatura, la magia, las nuevas tecnologías y el folclore.

Los beneficiarios de estas ayudas son variados e incluyen a personas físicas o jurídicas privadas, entidades sin ánimo de lucro y entidades locales de Castilla y León.