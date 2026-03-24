La electrónica salmantina toma forma en un disco colectivo impulsado por músicos oriundos

Salamanca vuelve a situar la música en el centro de su actividad cultural con la celebración de las V Jornadas de La Musa, la Música Creada en Salamanca. Este encuentro reúne a artistas, público y profesionales del sector con el objetivo de apoyar la creación local y dar visibilidad a la diversidad musical que existe en la ciudad.

Durante la presentación, se ha procedido a la presentación del disco “Horizonte Electrónico”, un recopilatorio impulsado por el programa Nuestro Ritmo que aúna el talento de diez artistas locales. El proyecto ofrece una muestra de distintos estilos dentro de la música electrónica y pone de manifiesto la riqueza creativa de la escena salmantina. El disco incluye dos temas por artista y alcanza cerca de 78 minutos de duración, combinando producción digital con elementos instrumentales poco habituales en este género.

Según ha explicado Fernando Sánchez, uno de los impulsores del proyecto, la iniciativa nace con la intención de dar visibilidad al talento local y fomentar la colaboración entre músicos. En este sentido, ha querido destacar el buen ambiente existente entre los participantes, basado más en la cooperación que en la competencia, lo que ha favorecido la creación de un trabajo colectivo sólido.

El formato de disco recopilatorio se presenta como una herramienta útil para impulsar la escena musical local, ya que permite compartir costes de producción entre los artistas y facilita la difusión conjunta de sus trabajos. La propuesta ha tenido una gran acogida, con un total de 42 grupos interesados en participar aunque, finalmente, algunos no han podido incluirse.

Además de las presentaciones musicales, el programa incluye espacios de reflexión sobre temas clave como la propiedad intelectual y el impacto de la inteligencia artificial en la creación musical. Los participantes han coincidido en que, aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo en el proceso creativo, no debe sustituir el componente humano que define la música como forma de expresión.

Las jornadas se desarrollarán a lo largo del mes de abril de la mano de numerosas actividades. De hecho, el 14 de abril se celebrará una conferencia sobre derechos de autor, el 21 de abril se presentará un segundo disco recopilatorio con la participación de 23 artistas de distintos estilos, y el 24 de abril se cerrará el programa con un homenaje a la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca.