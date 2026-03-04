"Enfoque de Pasión" perfuma de incienso la Sala de Exposiciones del Espacio Joven

Los rostros de la Semana Santa poblarán hasta el próximo 1 de abril la Sala de Exposiciones Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca.

A través de sus cofradías, la historia de Salamanca permanece latente y, cada detalle, conserva la huella de generaciones que han mantenido viva su tradición.

"Enfoque de pasión" refleja la mirada, a través del objetivo, de Javier Barco. La muestra aúna fotografías tomadas durante los últimos años en las calles salmantinas, así como en los actos previos.

Exposición "Enfoque de Pasión"

Además de las imágenes de la Semana Santa de Salamanca, la exposición cuenta con imágenes de otros puntos geográficos en los que hay arraigada una fuerte tradición cofrade; Zamora, es un ejemplo de ello.

Los visitantes, refiere el Ayuntamiento, "también podrán contemplar las instantáneas de la Procesión Jubilar Mariana celebrada en Huelva el pasado mes de septiembre y de la procesión extraordinaria de la Hermandad de la Esperanza de Triana con motivo del 75 aniversario de la Proclamación del Dogma de la Asunción".

Durante la mañana de este miércoles, el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, ha participado en la apertura de la exposición, que permanecerá abierta de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.