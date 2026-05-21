El Ensemble de Percusión del COSCYL y ‘Los Marginados’ marcan un jueves cultural en los museos de Salamanca

Desde el pasado sábado, 16 de mayo, Salamanca está sumergida en toda una programación cultural a raíz del Día Internacional de los Museos, una serie de eventos que que se han dado cita en los centros culutrales de la ciudad y que han situado estos espacios como una referencia en la capital del Tormes.

En la Filmoteca de Castilla y León, tendrá lugar el taller de cianotipias y bordado, en el que habrá un laboratorio incluido. Además, está abierto a todas las edades hasta completar aforo, aunque los menores de 12 años tendrán que ir acompañados de un adulto para poder estar en esta actividad. Los horarios serán de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

En el Museo de Salamanca habrá otra actividad destinada a todos los públicos, donde de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas se hará una visita guiada bajo la temática de ‘Los Marginados’, donde se hablará sobre los pobres, esclavos, clases bajas y refugiados.

Por último, a las 20:00 horas tendrá lugar en el DA2 una batería de conciertos de percusión en las diferentes salas que integrarán las exposiciones del museo y que así generarán una bonita sinergia entre la música y las artes visuales.

Así pues, con tres actividades diferentes se realizará este sexto día de eventos por el Día Internacional de los Museos que se celebró el pasado lunes, 18 de mayo, donde se realizó una jornada de puertas abiertas que ya se ha vuelto tradición en la capital del Tormes.