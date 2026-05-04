El escritor salmantino José Luis Sánchez Iglesias presenta este martes su novela ‘La sombra del caballero pardo’

La Torre de los Anaya acogerá este martes a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, la presentación de ‘La sombra del caballero pardo’, una novela del escritor salmantino José Luis Sánchez Iglesias. Esta obra traslada al lector primer cuarto del siglo XIII, una época en la que la ciudad de Salamanca había cambiado mucho.

El autor, José Luis Sánchez Iglesias, nacido en Salamanca en 1955, es diplomado en Educación, licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca, en cuya ciudad trabaja en la actualidad como profesor.

Además, es autor de conferencias y ponencias como ‘La batalla de la Valmuza’, Actas del Congreso de Historia de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, o ‘La repoblación de Salamanca: San Martín’. A su espalda, también cuenta con varios libros de historia, entre las que se encuentra la más reciente: ‘Salamanca y su alfoz en la edad media. (Siglos XII y XIII)’ y ‘Los señores del azogue. Un viaje a la salamanca medieval de finales del siglo XIII’.

En concreto, ‘La sombra del caballero pardo’, cuenta los cambios de la ciudad de Salamanca durante el siglo XIII. Para más detalle, en las afueras de la muralla primigenia se habían creado aldeas próximas a esta muralla, formadas por diferentes grupos de repobladores como eran los castellanos, francos, portogaleses, bregancianos, etc., que en un principio resultaban más vulnerables ante las razias de los muslimes, al no estar protegidos por la muralla de la ciudad.

Más adelante, con el paso de los años, la conquista cristiana se fue extendiendo hacia el sur y desapareció el peligro de los muslimes, pero comenzaron los enfrentamientos entre los reyes castellanos y los leoneses que afectaron a sus ciudades, pues los distintos reyes solicitaban el apoyo de los caballeros de las ciudades.

Así, la capital del Tormes aprovechó los enfrentamientos entre los diferentes monarcas castellanos y leoneses, en los que se vio envuelta, para intentar alterar la composición de su concejo, lo que se hizo mediante una serie de juras, capítulos o corrales de los caballeros de los distintos grupos que poblaban la ciudad: al margen de los portiellos del concejo y que les llevó a duros y sangrientos enfrentamientos.

En esta novela se cuenta como se sucedieron estos acontecimientos a través de sus principales protagonistas, sus emociones, sus sentimientos, a la vez que se narra cómo era la ciudad y la vida en ella en el primer cuarto del siglo XIII.