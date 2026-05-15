La escritora Miriam Herrán de Viu llenará la Casa de la Mujer con la presentación de sus obras

La Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ acogerá este viernes 15 de mayo a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, la presentación de las novelas ‘Lo saben todo’ y ‘Ojalá no lo hubieran sabido’, de Miriam Herrán de Viu.

La autora, natural de Palma de Mallorca, reside en Salamanca desde los dieciocho años, donde llegó como estudiante universitaria. Con seis libros a sus espaldas, entre los que se encuentran 'El retumbar de los tambores' o 'Quédate mis alas', la escritora "es una apasionada de las letras y disfruta tanto creando historias como perdiéndose en las creadas por otras personas", tal y como explica la organización del evento.

Esta actividad forma parte de la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad, cuyo objetivo es "sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género".

Además, a través de actividades educativas, formativas y lúdicas, también se pretende la concienciación sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad, como así recoge el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Salamanca.