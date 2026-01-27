La escritora salmantina Esther Ferreira presenta su poemario bilingüe en la Sala de la Palabra

La escritora salmantina Esther Ferreira presenta este miércoles, a las 20:00 horas, en la Sala de la Palabra, su nuevo poemario “Desnudos en la morera. Nus na Moreira”, una obra bilingüe en español y portugués publicada por la Editorial Sabaria y traducida al portugués por Concha López Jambrina. La entrada será libre hasta completar aforo.

Nacida en Salamanca y perteneciente a una familia de poetas, Esther Ferreira Leonís construye en este libro una propuesta literaria profundamente vinculada a sus raíces charras y alistanas de la Raya, donde la palabra poética se convierte en un espacio de memoria, identidad y pertenencia compartida entre ambos lados de la frontera.

El poemario invita al lector a un viaje íntimo hacia la herencia cultural y emocional de las tierras rayanas, evocando el legado portugués que forma parte del imaginario y la vida cotidiana de estas comarcas. A través de sus versos, la autora reivindica la conservación, el respeto y la dignidad de los territorios rurales, frente al abandono y el olvido.

En el acto de presentación intervendrán, junto a la autora, Isabel Bernardo, poeta y escritora, y Lola Fidalgo Estévez, profesora de Lengua y Literatura y miembro del colectivo El Legado de las Mujeres, que acompañarán a Ferreira en un diálogo sobre poesía, territorio y memoria.