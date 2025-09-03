El Espacio Joven del Ayuntamiento acoge la exposición de pintura ‘Realidad y fantasía’ de la artista Jimena Calvo Cuadrado

La sala de exposiciones del Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca presenta la muestra de pintura "Realidad y fantasía", de la joven artista local Jimena Calvo Cuadrado. La exposición, inaugurada hoy por el concejal de Juventud, Pedro Martínez, podrá visitarse con entrada libre hasta el próximo 30 de septiembre.

La muestra, abierta al público de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, invita a los visitantes a sumergirse en el universo pictórico de la autora, un lugar donde, según sus palabras, "la pintura, incluso cuando es matemáticamente realista, siempre posee algo de fantasía, de interpretación, de profundidad”.

Un diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo

"Realidad y fantasía" es un reflejo de la visión del arte como un acto de resistencia y como un puente entre la imaginación y las emociones. La obra de Calvo Cuadrado bebe de la tradición de maestros como Sorolla, Rubens, Velázquez y Goya, fusionando el clasicismo con una mirada contemporánea y personal hacia lo intangible.

La exposición es una oportunidad para que el público salmantino se acerque a una obra que explora la belleza que reside "bajo el óleo y la acuarela", convirtiendo la pintura en un espacio de refugio, emoción y reflexión.