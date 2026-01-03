El Espacio Joven de Salamanca acoge la muestra fotográfica 'Florecer para marchitarse', de Sergio García Ledesma

El Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca acoge durante este mes de enero la exposición fotográfica 'Florecer para marchitarse', del fotógrafo Sergio García Ledesma.

La muestra, que trata "sobre la vida, la memoria y el paso del tiempo", como han indicado desde el Consistorio salmantino, puede visitarse desde este viernes 2 y hasta el próximo 30 de enero, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La exposición reúne 24 fotografías divididas en cuatro bloques que representan las principales etapas vitales, niñez, adolescencia, adultez y vejez. Cada uno de estos bloques está compuesto por seis imágenes de objetos cotidianos pintados en rojo, seleccionados por su fuerza simbólica y su capacidad para evocar recuerdos, afectos y experiencias. Además, los marcos han sido modificados para integrarse con las imágenes, reforzando la reflexión sobre la relación entre la obra, su soporte y el paso del tiempo, tal y como han señalado desde el Ayuntamiento en una nota recogida por Europa Press. Esta propuesta incorpora también elementos sensoriales, han añadido.

Desde la entrada, el visitante se encuentra con un aroma a madera que envuelve la sala y genera un ambiente íntimo y contemplativo. En el centro del espacio se sitúa una rosa natural, que irá marchitándose a lo largo del periodo expositivo.

El público está invitado a fotografiarla durante su proceso de deterioro; en la última semana, estas imágenes serán impresas y colocadas en sustitución de la flor real, lo que simboliza cómo los recuerdos reemplazan la presencia física cuando alguien desaparece, han asegurado.

'Florecer para marchitarse' propone así "un recorrido por el ciclo vital, abordando la transformación, la pérdida y la memoria a través de elementos sencillos que adquieren nuevos significados dentro del contexto expositivo", como han finalizado desde el Ayuntamiento salmantino.