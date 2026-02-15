España y Portugal estrechan lazos en Salamanca a través de la exposición “Frontera, espejo del mundo”

Fotografía de Valter Vinagre que se podrá visitar en la exposición

El Centro de Estudios Ibéricos ha organizado desde el 6 de febrero y hasta el 8 de marzo una muestra en la que se estrechan lazos entre países hermanos, España y Portugal.

Una exposición que se podrá visitar en la Casa de las Conchas y en donde se busca revertir por completo la idea de frontera como muro que separa naciones a través del diálogo social.

De este modo, se quiere reforzar la cultura de cada uno de los territorios, además de redefinir la identidad de los lugares en los que se puede llegar a habitar.

Del mismo modo, cabe destacar que se pretende que las imágenes funcionen como un rasgo de unión para así ampliar todo tipo de horizontes en cuanto a la cooperación internacional.

Como han descrito los propios organizadores de esta exposición: “La especificidad de cada mirada solo enriquece el diálogo que nos proponen los fotógrafos de España y Portugal reunidos en esta muestra”.

Entre los artistas estarán: Javier Ayarza Arribas, Almudena Sánchez Mata, Ileana Hidalgo Granizo, Ruth García Cuadrado, Carmen Serejo, Alina Zaharia, António Pedrosa y Valter Vinagre.

La entrada será completamente gratuita y se podrá visitar de lunes a viernes en horarios de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Los sábados será de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Los domingos serán de 12:00 a 14:00 horas, únicamente.