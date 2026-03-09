Un espectacular Mercury Monterey de los 50, pieza del mes de marzo en el Museo de Automoción

Uno de los coches más emblemáticos de la década de los 50 en Estados Unidos aterriza en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca.

Un Mercury Monterey de 1956 es la pieza del mes de marzo y pertenece a la colección de Antonio Garrido. Un vehículo que en la sociedad estadounidense representaba prosperidad y estabilidad familiar y que todavía se puede ver en muchas películas que recrean la época en la que se comercializaba este vehículo.

Un turismo que parecía estar asociado a la mujer de la época como ama de casa, simbolizando el ideal doméstico tradicional, aunque también como los primeros indicios de una posible independencia femenina.

De hecho, el propio museo ha apostado por esta pieza para vincularla con la exposición ‘Mujeres y Automoción’, recientemente inaugurada.

Tal y como informa el propio MHAS, “se trata de un modelo armonioso que mezcla glamour y dinamismo en cuatro versiones diferentes (4 puertas sport sedan, 4 puertas phaeton, Hartop Coupe, Station Wagon para 8 pasajeros), todas con un diseño renovado y sofisticado característico de la Norteamérica de los años cincuenta. Desde la parrilla rediseñada del parachoques delantero, hasta la suave forma aerodinámica de su parte trasera, el Mercury Monterey destaca por sus líneas fluidas y su perfil bajo. Con una altura inferior a un metro y medio desde la carretera hasta el techo, su silueta moderna, elegante y aerodinámica refleja el espíritu de una época marcada por el optimismo y la innovación en el diseño automovilístico”.

Esta pieza automovilística se puede ver ya en el Museo de Historia y Automoción de Salamanca.