Espido Freire protagoniza este miércoles en Salamanca el ciclo literario ‘Diálogo de la Lengua’

El Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organizan este miércoles, 22 de octubre, una nueva edición del ciclo ‘Diálogo de la Lengua’, que contará con la presencia destacada de la escritora Espido Freire, una de las voces más reconocidas de la literatura contemporánea en España.

El encuentro, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar a las 20:00 horas en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo y se desarrollará en formato entrevista. La conversación será conducida por el periodista Jesús Bustamante, del Servicio de Promoción Cultural de la Fundación.

Una autora precoz y prolífica

Espido Freire (Bilbao, 1974) irrumpió en el panorama literario con tan solo 24 años gracias a su primera novela, Irlanda (Planeta, 1998), y un año más tarde se convirtió en la escritora más joven en ganar el Premio Planeta, con Melocotones helados (1999). Esta obra le valió también el premio de la revista Qué Leer a la mejor novela española en el año 2000.

Desde entonces, su trayectoria ha sido imparable. Ha cultivado una amplia variedad de géneros que incluyen novelas, cuentos, ensayos, poesía, literatura juvenil, teatro y libros ilustrados, además de trabajar como traductora, editora y docente. Actualmente, es tutora del Máster de Edición de la Universidad Internacional de Valencia.

Referente en literatura y divulgación

Entre sus novelas más conocidas destacan Soria Moria (Premio Ateneo de Sevilla 2006), Llamadme Alejandra (Premio Azorín 2017) y De la melancolía (2019). También ha obtenido reconocimiento en el género breve con obras como El tiempo huye (Premio NH 2001) y Cuentos malvados.

En el campo del ensayo, ha abordado temas sociales (Mileuristas, Los malos del cuento), literarios (Para vos nací) y de viajes (Hijos del fin del mundo, Premio de Libro de Viajes de Llanes 2009). Su obra Tras los pasos de Jane Austen y su reciente novela juvenil Mi tía Jane, publicada en septiembre de 2025, celebran el 250 aniversario del nacimiento de la escritora británica.

Además, ha sido reconocida este mismo año con el XXII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil por El diario de la peste, una novela histórica dirigida a lectores a partir de doce años.

‘Diálogo de la Lengua’, un espacio de encuentro con la palabra

El ciclo ‘Diálogo de la Lengua’ tiene como objetivo acercar al público las trayectorias de escritores y periodistas cuya obra ha dejado una huella significativa. Esta iniciativa de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca busca fomentar el interés por la lectura y la creación literaria a través del contacto directo con sus protagonistas.