El estudio de los tirinenes de Salamanca gana la III Beca de Investigación de la Fundación Lola Pérez Rivera

Tirinenes: análisis etnomusicológico de los muñecos danzantes y las historias de vida vinculadas a su práctica en la provincia de Salamanca

El fascinante universo de los muñecos danzantes de la provincia de Salamanca, conocidos popularmente como tirinenes, será el objeto de un profundo análisis etnomusicológico gracias a la III Beca de Investigación de la Fundación Lola Pérez Rivera. El proyecto ganador ha sido presentado por Arturo Martín Pérez, alumno de Etnomusicología del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL) y reconocido miembro del grupo de música tradicional Mayalde.

La investigación, titulada “Tirinenes: análisis etnomusicológico de los muñecos danzantes y las historias de vida vinculadas a su práctica en la provincia de Salamanca”, ha sido dotada con una ayuda de 3.000 euros. El estudio se centrará en estos ingeniosos instrumentos de percusión que convierten al intérprete en un "hombre orquesta teatral", coordinando el baile del muñeco con ritmos de manos y pies mientras se entonan cantos tradicionales.

Un símbolo más allá de la música

Los tirinenes no son solo instrumentos; son piezas construidas por los propios músicos que encierran una gran riqueza escénica. El trabajo de Arturo Martín no solo se limitará al análisis musical y organológico, sino que explorará los significados simbólicos y socioafectivos de estos objetos. Según testimonios orales, en ciertos contextos comunitarios y domésticos, estos muñecos llegaron a adquirir una dimensión protectora o totémica.

Para desarrollar la investigación, el autor se apoyará en los archivos sonoros y audiovisuales de la familia Mayalde, además de realizar nuevos trabajos de campo y entrevistas con informantes que aún conservan la memoria y la técnica de este instrumento.

Trayectoria y futuro del proyecto

Arturo Martín Pérez cuenta con una dilatada trayectoria como músico multiinstrumentista y recopilador, sumando más de 22 años de experiencia en el grupo Mayalde. Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, su perfil une la experiencia interpretativa con el rigor académico necesario para este catálogo monográfico.

El cronograma del proyecto establece que la investigación deberá desarrollarse durante el primer semestre de 2026. Una vez finalizado, el trabajo será editado y publicado por la Fundación Lola Pérez Rivera, sumándose a los fondos documentales que ya integran los estudios de las ediciones anteriores.

Sobre la Fundación y el legado de Lola Pérez Rivera

La Fundación Lola Pérez Rivera, creada en 2023, continúa así su labor de difundir el legado de la que fue una de las mayores expertas en la música tradicional de Castilla y León. Esta beca nace del convenio con el COSCYL, centro donde Lola Pérez Rivera ejerció como catedrática, y refuerza el compromiso de ambas instituciones por evitar que el acervo musical de nuestros mayores caiga en el olvido, poniéndolo a disposición de académicos y de la sociedad en general.