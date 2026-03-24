Las exequias del cineasta Jess Franco, protagonistas de la nueva programación de la Casa de las Conchas

La Biblioteca Pública de Salamanca 'Casa de las Conchas' encara una nueva semana cultural que ha arrancado este lunes con la proyección de 'Shahid', un película alemana de Narges Kalhor que mezcla drama político con comedia desesperada.

La programación continúa este martes con la conferencia 'La hegemonía de la cultura global audiovisual de masas y las redes virtuales/digitales de consumo, entretenimiento, deporte, ocio, etc' impartida por Fernando G. Herrero. Los asistentes podrán acercarse a la cultura estadounidense y explorar qué está ocurriendo en los últimos tiempos a partir de las 19:00 horas en el salón de actos. La entrada será libre hasta completar aforo.

El jueves 26 de marzo se ha programado otra conferencia, 'La modernidad alternativa derrotada del mundo iberófobo', y un taller sobre LinkedIn, sobre cómo navegar por la red social profesional más grande diseñada para conectar a trabajadores y empresas. Habrá dos grupos. Uno de mañana y otro de tarde. Las inscripciones ya se pueden realizar en la web https://bibliotecas.jcyl.es/web/es/bibliotecasalamanca/actividades/talleres.html

El viernes 27 de marzo, el saxofonista Rafael Gómez y el pianista y baterista Pablo Casal, integrantes de TheKeyDrum Project, pondrán la nota musical a la programación de la Casa de las Conchas; mientras que el sábado día 28 se celebrará la mesa redonda 'El hombre fue el que inventó la muerte'. Intervendrán Domingo Sánchez Blanco, Fernando Castro Flórez y Kike Mesa, y, posteriormente, se iniciará un cortejo fúnebre para trasladar las cenizas de Jess Franco al Cementerio de Arte de Morille.

Como parte del evento en torno a las exequias del cineasta Jess Franco, se instalará una escultura en la entrada a la biblioteca, junto a la Sección de Información, que se podrá ver entre el 25 y el 28 de marzo en horario de 9 a 21:00 horas (hasta las 14:00 horas el sábado).