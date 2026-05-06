El éxito de Geraldine Chaplin que se podrá ver gratis en el Teatro Liceo

El Teatro Liceo de Salamanca acoge este miércoles, 6 de mayo, una proyección muy especial en homenaje al centenario del nacimiento de Rafael Azcona. A partir de las 20:00 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo, todo aquel que quiera podrá disfrutar de esta iniciativa.

De este modo, Ayuntamiento de Salamanca, Filmoteca de Castilla y León y la Filmoteca de La Rioja han organizado esta iniciativa para así, además, promocionar la cultura cinéfila española entre la población salmantina.

‘Peppermint Frappé’ está dirigida por Carlos Saura, encuadrada dentro de la nueva ola del cine español situada entre los años 60 y 70, alejándose así de todos los géneros que se conocían hasta entonces. En el reparto se encuentran nombres como Geraldine Chaplin, José Luis López Vázquez o Alfredo Mayo.

Por otro lado, el largometraje fue seleccionado en la sección oficial del Festival de Cannes de 1968, sin poderse proyectar en el certamen por las protestas que hubo en Cannes en mayo del 68.