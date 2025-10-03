La exposición ‘Sinestesia Visual’ llega al CMI Trujillo

La Sala de Exposiciones del Centro Municipal Integrado (CMI) Trujillo de Salamanca se convierte en un espacio donde la música se ve y la imagen se escucha. Desde este viernes y hasta el 30 de octubre, el público puede visitar la muestra fotográfica ‘Sinestesia visual’, una propuesta única del grupo fotográfico de la Asociación de Vecinos de La Aldehuela de Salamanca (FARSA).

Un diálogo entre sonido y color

La exposición invita al espectador a experimentar la sinestesia, un fenómeno donde un sentido activa a otro. En este caso, el colectivo FARSA plantea un fascinante diálogo entre la música y la fotografía.

La muestra se articula a partir de la elección de cinco canciones que sirvieron como punto de partida e inspiración para los subgrupos del colectivo. Cada obra expuesta es una interpretación fotográfica de la emoción, el ritmo o la atmósfera que evoca el sonido original, actuando como una "traducción visual" de la experiencia auditiva.

Los fotógrafos han utilizado diversos recursos técnicos, como el color, la textura, la exposición o el encuadre, para transformar la sensación musical en un lenguaje visual. El objetivo, según sus autores, es que el visitante pueda "ver sonidos y escuchar imágenes".

La exposición ‘Sinestesia visual’ puede visitarse en el CMI Trujillo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde: de 8:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas.