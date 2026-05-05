“Reivindicar la tierra donde he nacido me parece algo muy bonito y digno”. Así explicaba el joven artista salmantino Álvaro Martín los motivos de la temática de su exposición, ‘Tradición y paisajes’, inaugurada este martes a las 10:00 horas en el Espacio Joven de la capital del Tormes. En concreto, los ciudadanos interesados podrán observar la exposición en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Dicho acto ha sido presenciado, además, por el edil de Juventud, Pedro Martínez, quien ha detallado que las obras estarán abiertas al público hasta el próximo 29 de mayo, momento tras el cual el recinto acogerá una exposición de otro artista salmantino. “El objetivo del Ayuntamiento de Salamanca es que jóvenes talentos como él, formados en otros países, puedan desarrollar aquí en Salamanca su talento y también su vida profesional”, explica Martínez.

La exposición ‘Tradición y paisajes’ del joven Álvaro Martín se abre paso en Salamanca | S24H

Para más detalles, ‘Tradición y paisajes” se centra en la pintura de naturaleza e incorpora estudios de trajes regionales, en especial del traje charro salmantino, realizados en su mayoría al carboncillo. En ella, se observan una serie de notas, bocetos, apuntes preparatorios y estudios del natural, realizados al aire libre, que incluyen paisajes y naturaleza.

“Con esta exposición he querido recorrer todo el territorio nacional, desde el norte hasta el sur, desde Asturias hasta Andalucía”, concreta el joven artista, natural de Salamanca y formado académicamente en Florencia (Italia). Además, explica su forma de trabajar, que puede llegar a sorprender: “Me he inspirado en la manera en la que pintaban los maestros del siglo XIX, pintando al aire libre un primer boceto”. Según ha informado, más tarde vuelve al estudio y realiza las obras finales, que son de mayor tamaño y tienen más trabajo.

Así, con esta serie de obras que desprenden historia, pertenencia y tradición, el joven artista reivindica la cultura de su tierra, poniéndola en valor mediante una serie de dibujos en los que explora, más allá de la precisión técnica, composiciones más atrevidas y contemporáneas.