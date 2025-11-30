Exposiciones, conciertos y teatro marcan la agenda cultural de diciembre en Salamanca

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha presentado la programación cultural para el mes de diciembre en Castilla y León, que incluye un total de 544 actividades distribuidas entre museos, bibliotecas, archivos, centros culturales y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. En Salamanca, esta agenda ofrece una combinación de exposiciones, teatro, música y actividades literarias pensadas para todos los públicos.

Entre los eventos más destacados, se celebra el centenario del nacimiento de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite. La Filmoteca de Castilla y León acoge la exposición Fragmentos / Wences Moreno & Carmen Martín Gaite Salamanca-Nueva York, que muestra cómo la ciudad de Nueva York influyó en sus vidas y trabajos, a través de imágenes y documentos digitalizados por la Biblioteca de Castilla y León.

Asimismo, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza en varias bibliotecas de la provincia la obra teatral El cuento de nunca acabar, de la compañía Azar Teatro, que retrata la vida y legado literario de Martín Gaite, destacando su papel como pionera en la narrativa española y su contribución a la visibilidad de la mujer en la literatura.

Tras el Congreso Internacional Carmen Martín Gaite. Mujer de letras, celebrado recientemente en Salamanca, la Biblioteca Nacional de España acoge la exposición Carmen Martín Gaite (1925-2025), un paradigma de mujer de letras, que podrá visitarse hasta abril de 2026, para luego trasladarse al Centro Internacional del Español en Salamanca entre abril y julio. La muestra es organizada por la Junta de Castilla y León junto a la Biblioteca Nacional, la Universidad de Salamanca, Acción Cultural Española y la Fundación Martín Gaite.

Además, Salamanca ofrece un variado calendario de actividades para el mes de diciembre. Entre ellas destacan talleres, cursos y presentaciones literarias, así como visitas guiadas a sus centros culturales. Para quienes prefieran la programación digital, también se han preparado 31 actividades que se podrán seguir ‘online’.

En el ámbito musical, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá conciertos en distintos formatos, incluyendo programas de abono y el tradicional concierto extraordinario de Navidad.

Durante las vacaciones escolares, los museos y centros culturales de la ciudad acogen diversas exposiciones, como parte de la propuesta de la Consejería, pensada para todos los públicos y edades.