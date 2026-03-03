Dos exposiciones para visitar en marzo en Salamanca: 'Tras los pasos del Holocausto' y 'Frontera, espejo del mundo'

'Tras los pasos del Holocausto' y 'Frontera, espejo del mundo' son dos exposiciones que se pueden visitar en Salamanca durante el mes de marzo.

Ambas se pueden visitar ya, aunque en el que caso de 'Frontera, espejo del mundo' quedan solo cinco días para que se cierre el plazo de visitas; una exposición que forma parte de las actividades del VIII Encuentro Imagen & Territorio [l&T' 25], organizado por el Centro de Estudios Ibéricos, con el objetivo de "reforzar la cultura territorial y definir la identidad de los lugares".

Las imágenes buscan revertir la idea histórica de la frontera como muro que separa personas y territorios a través del ojo de fotógrafos de España y Portugal (Javier Ayarza Arribas, Almudena Sánchez Mata, Ileana Hidalgo Granizo, Ruth García Cuadrado, Carmen Serejo, Alina Zaharia, Antonio Pedrosa y Valter Vinagre.

El horario para ser visitada es de lunes a viernes de 12 a 14 horas y 18 a 21 horas; los sábados de 12 a 14 horas y de 16 a 19 horas; y los domingos de 12 a 14 horas, con entrada libre en la Sala de Exposiciones de la Casa de las Conchas.

Exposición 'Frontera, espejo del mundo' | Comunicación Junta de Castilla y León

'Tras los pasos del Holocausto' es una exposición que se inauguró este lunes 2 de marzo y que podrá ser visitada hasta el día 31 de este mes.

Según expone la Junta de Castilla y León, el Holocausto "significó casi la total desaparición de la vida judía en Europa del Este y también en una buena parte de la occidental, donde seis millones de judíos fueron asesinados en los campos de exterminio abiertos por los nazis". Para recordar estos hechos y en homenaje a las víctimas nace esta exposición que pretende "sacar del anonimato los lugares ya abandonados y casi olvidados". La obra expuesta pertenece al investigador, periodista y fotógrafo Ricardo Angoso.

Podrá ser visitada en el Patio Alto de la Biblioteca Pública de Salamanca de la Casa de las Conchas en horario de lunes a viernes de 9 a 21 horas; los sábados de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas; los domingos y festivos de 10 a 14 y 16 a 19 horas.