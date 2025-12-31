Exposiciones y visitas guiadas en la Filmoteca de Castilla y León para comenzar el año 2026

El 2026 empieza en Salamanca con una apretada agenda cultural. Los días 2, 3 y 4 de enero se organizarán visitas guiadas tanto a la exposición permanente 'Artilugios para fascinar', como a la exposición temporal 'Wences Moreno & Carmen Martin Gaite. Salamanca - Nueva York'.

En estas mismas fechas se organizará el taller 'A bordar la imagen. Fotografía y bordado, un encuentro creativo'.

La exposición 'Wences Moreno & Carmen Martín Gaite. Salamanca-Nueva York. Fragmentos' se inauguró el pasado 3 de diciembre y cuenta con imágenes y documentos de Carmen Martín Gaite, que provienen del archivo digitalizado por la Biblioteca de Castilla y León, conservado en el Centro Internacional del Español en Salamanca.

Todas las visitas guiadas tendrán lugar en horario de 11:30, 12:30 y 17:00 horas de lunes a viernes y a las 11:30 y 12:30 horas los sábados y domingos.

'Laboratorio Abierto. A bordar la imagen. Carmen Martín Gaite' es un taller navideño dirigido a todos los públicos, que podrá visitarse los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 de 11.00 a 13.30 horas. Se trata de un taller especial donde poder descubrir la técnica del bordado sobre fotografía en papel, en relación a la figura de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite. Quienes participen podrán estar en la actividad el tiempo que deseen dentro del horario previsto.

La realización de un taller de 'fan-cines' que se llevará a cabo el 31 de enero y el 21 de febrero son otras de las actividades propuestas por la Filmoteca y la Facultad de Filología de la USAL, junto con un grupo de escritura creativa de guiones, gratuito y abierto a cualquier persona, que se reunirá cada dos meses a principios de mes, con una reunión prevista el sábado 10 de enero de 2026 a las 11:00 horas en la Filmoteca de Castilla y León. El grupo estará moderado por Miguel Sebastián Martín, profesor de Filología Inglesa en la Universidad de Salamanca.

Del 27 al 29 de enero de 10 a 13:30 horas, la Filmoteca organiza una formación con conceptos básicos y algunas técnicas avanzadas en el uso del teléfono móvil para realizar fotografías y videos con smartphone. La matriculación puede realizarse de manera online a través del enlace o por teléfono (900 909 752).