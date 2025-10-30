La Facultad de Bellas Artes y el Ayuntamiento de Salamanca vuelven a organizar una exposición virtual de los Trabajos de Fin de Grado de los estudiantes de la promoción 2021/2025

El Ayuntamiento de Salamanca y la Facultad de Bellas Artes de la USAL colaboran, un año más, para mostrar al público los Trabajos de Fin de Grado de los alumnos de dicha facultad. Una muestra virtual de la que se podrá disfrutar a través de la web del centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, hasta el próximo 25 de enero.

En esta ocasión se trata de los trabajos artísticos de 23 estudiantes de la promoción que comenzaron en 2021 y que se han graduado en Bellas Artes este año 2025.

Esta muestra refleja los resultados de los procesos de trabajo y aprendizaje compartidos durante los últimos cuatro años en la comunidad universitaria por alumnos y profesores. Para los estudiantes es especialmente importante porque, la mayoría de ellos, muestran su trabajo artístico en un centro de arte contemporáneo de referencia por primera vez y supone un ensayo de lo que harán en sus carreras artísticas y profesionales en un futuro.

Además esta exposición acerca al público general y la ciudad de Salamanca las temáticas, motivaciones y preocupaciones de las creaciones de los jóvenes artistas.

Esta exposición se podrá disfrutar hasta el próximo 25 de enero y permitirá que los salmantinos se acerquen, de manera virtual, a la contemporaneidad artística y creativa de nuestros jóvenes artistas.

Artistas en la exposición

África García Gallardo, Aida Vaquero Calvo, Alba Rodríguez Peralta, Alicia Ingelmo Ingelmo, Almudena Sánchez Mata, Ángela Álvarez Suárez, Candela Borges Márquez, Clara Rodríguez González, Claudia García Sánchez, Claudio San Emeterio De Lucas, Evian Alves González, Ileana Hidalgo Granizo, Jorge Liébana Allende, María Almudena Sánchez Mata, Nenyure Llames Cuesta, Paloma Argudín Fraile, Paula Lorenzo Lago, Rafael Gómez González, Ruth García Cuadrado, Sonia Cubelos Puerto, Susana Ausín Martín, Vera María Huerga Castro, Yaiza Vila Domínguez, Yedra María Bravo Martín.