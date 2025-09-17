La Filmoteca de Castilla y León celebra la segunda edición de su muestra de cortometrajes en colaboración con la USAL

La Filmoteca de Castilla y León, en colaboración con la Universidad de Salamanca, ha anunciado la celebración de la segunda edición de FILMOCYL, una muestra que proyectará los mejores cortometrajes premiados en festivales de renombre. Las sesiones tendrán lugar los días 23, 24 y 30 de septiembre en el Teatro Juan del Enzina, con entrada libre hasta completar aforo, a las 19:30 horas.

La muestra es una excelente oportunidad para explorar la libertad creativa que ofrece el cortometraje. Las proyecciones comenzarán el martes 23 a las 19:30 horas con una selección de trabajos premiados en la Semana del Cine de Medina del Campo (SECIME), uno de los festivales más importantes de España en este formato. La sesión incluirá los cortos ganadores de 2025: “Pipiolos”, “Otro tono de azul”, “One-way cycle” y “Líbranos del mal”. Además, se rendirá un emotivo homenaje a la fallecida directora y actriz Verónica Echegui, proyectando su cortometraje “Tótem Loba”, galardonado con cuatro premios en la edición de 2021 de SECIME.

El martes 24, la Filmoteca acogerá una sesión dedicada a los mejores cortos del certamen vallisoletano “Rueda con Rueda” de 2024. La sesión, de 82 minutos, contará con la presencia del aclamado director Daniel Sánchez Arévalo, quien presentará los ocho cortos seleccionados y participará en un coloquio posterior con la directora de la Filmoteca, Maite Conesa.

Para finalizar, el martes 30 de septiembre se proyectará el palmarés de la edición de 2024 del “Aguilar Film Festival”, uno de los certámenes pioneros en España dedicados exclusivamente al cortometraje. La muestra estará compuesta por seis trabajos que serán presentados por el director artístico del festival, Jorge Rivero.