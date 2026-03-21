La Filmoteca de Castilla y León y la Real Academia de Bellas Artes se unen en el proyecto creativo ‘A bordar la imagen’

La Filmoteca de Castilla y León y la Real Academia de Bellas Artes se unen en el proyecto cultural ‘A bordar la imagen’

Madrid y Salamanca se dan la mano en esta fusión del patrimonio audiovisual con las artes tradicionales. La Junta de Castilla y León ha respaldado la puesta en marcha del proyecto conjunto ‘A bordar la imagen’, una colaboración estratégica entre la Filmoteca de Castilla y León y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que comenzará el próximo martes 24 de marzo en la sede madrileña de la institución académica.

El objetivo es consolidar un espacio de colaboración que refuerce el diálogo entre disciplinas artísticas y fomente nuevas formas de mediación cultural, que permitan al público interactuar de manera directa con la historia visual de la Comunidad. Así, el núcleo del proyecto establece un vínculo creativo entre la fotografía documental, procedente de los extensos fondos de la Filmoteca, y el arte del bordado. Esta técnica se entiende aquí como una intervención física y artesanal sobre la imagen con la que explorar nuevas narrativas que reinterpretan técnicas tradicionales desde una perspectiva contemporánea.

La Filmoteca de Castilla y León y la Real Academia de Bellas Artes se unen en el proyecto cultural ‘A bordar la imagen’ | Junta CYL

La actividad se estructura a través de talleres participativos donde se comparten historias sugeridas por las fotografías. Los asistentes bordan sobre imágenes históricas que documentan la realidad social de Castilla y León durante el siglo XX, así como sobre fondos artísticos de la propia Academia, para generar propuestas estéticas nuevas.

El origen de este proyecto se remonta a la iniciativa lanzada por la Filmoteca de Castilla y León en 2024, vinculada a una exposición sobre la iconografía del bordado popular de la Sierra de Francia salmantina. Desde su creación, la propuesta ha evolucionado mediante laboratorios abiertos y visitas guiadas, consolidándose como una experiencia de vanguardia en la educación artística y la participación ciudadana.

Cabe destacar que el proyecto ‘A bordar la imagen’ fue galardonado en 2025 con el premio a la Accesibilidad al mejor proyecto institucional. Este reconocimiento fue otorgado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Discapacidad y Dependencia (CRMF IMSERSO) de Salamanca, en colaboración con la Red de Entidades para la inclusión, de la que la Filmoteca forma parte activa.