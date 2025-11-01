La Filmoteca de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha desvelado una intensa programación para el mes de noviembre centrada en la conmemoración de dos hitos cruciales de la historia del cine: el 30º aniversario del movimiento Dogma 95 y el 60º aniversario de las históricas Conversaciones de Salamanca de 1955.

La programación se centrará en el último gran movimiento cinematográfico del siglo XX, Dogma 95, con la proyección de dos de sus obras más significativas. Se podrá ver "Celebración" (Festen, 1998), dirigida por Thomas Vinterberg, el martes 4, y "Los Idiotas" (Idioterne, 1998), de Lars Von Trier, el lunes 10. Además, el Club de Cine de la Filmoteca dedicará su sesión de noviembre a este movimiento con un taller coloquio sobre ambas películas, programado para el sábado 29 de noviembre a las 11:00 de la mañana.

En un homenaje a la propia historia cultural de la ciudad, se conmemora el 60º aniversario de las Conversaciones de Salamanca de 1955, un encuentro clave que impulsó el "nuevo cine español". Para ello, se proyectará una cinta fundamental en aquellos debates: "Muerte de un ciclista" (1955), de Juan Antonio Bardem, que tendrá lugar el martes 11 de noviembre.

La cartelera se complementa con un ciclo dedicado al icónico actor italiano Marcello Mastroianni. Se proyectarán tres títulos que repasan su figura y legado. El ciclo comenzará el lunes 17 con "La dolce vita" (1960), dirigida por Federico Fellini, y continuará al día siguiente, martes 18, con "Fellini, ocho y medio" (1963), también de Fellini. El ciclo concluirá el martes 24 con la proyección de "Marcello Mío" (2024), de Christophe Honoré.

La Filmoteca de Castilla y León rinde homenaje a las Conversaciones de Salamanca y al movimiento Dogma 95 | Junta CYL

Todas las proyecciones se llevarán a cabo en el Teatro Juan del Enzina (Calle Tostado, 8) a las 19:30 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Adicionalmente a las proyecciones, la sede de la Filmoteca (Calle de Doña Gonzala Santana 1) mantiene abierta la exposición "Artilugios para fascinar: Colección Basilio Martín Patino". Esta se complementa con aparatos y objetos de las colecciones de Luis González de la Huebra, Agustín Pazos Pérez, Fernando López Heptener, entre otros, así como algunas de las cámaras del fotógrafo salmantino Ángel Esteban Martín.

El horario de visita a estas exposiciones, a partir del 3 de noviembre, será de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30. Los fines de semana y festivos el horario será solo de mañana, de 10:00 a 14:00, permaneciendo cerrado los lunes