Los grandes musicales de Broadway 'aterrizan' en Salamanca

La música de algunos de los mejores musicales de Broadway resonará el Auditorio del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. El COSCYL homenajeará a obras como West Side Story, Los miserables, Chess, El fantasma de la ópera y Miss Saigón en un concierto que tendrá lugar el 28 de febrero a las 20:00 horas.

Cartel 'Homenaje al musical'

Bartolomé Pérez Botello será el encargado de dirigir a la Banda Sinfónica en su inmersión en el teatro musical internacional. No faltarán aquellos temas que se han convertido en referentes indicutibles y que han marcado a numerosas generaciones de espectadores.

La entrada será libre hasta completar aforo. Los interesados que quieran más información pueden dirigirse al Conservatorio Superior de Música de Castilla y León a través de su correo electrónico (culturales@coscyl.com) o teléfono (923 28 21 15). También se pueden consultar sus perfiles en las redes sociales.