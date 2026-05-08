El Grupo de Música Contemporánea de Lisboa visita este viernes Salamanca

El Grupo de Música Contemporánea de Lisboa presentará sus trabajos en el Conservatorio Profesional de Música bajo la dirección de Rui Pinheiro, un día en el que tocarán sus mejores versiones de autores tanto de Portugal como de España.

Este grupo se formó en 1970, y desde entonces no han parado de hacer historia por allá donde han marchado, caracterizándose, sobre todo, por su labor divulgativa de la música con piezas como Ah! A raiva vil, o desespero o Miniaturas.

Por otro lado, en el propio concierto también se podrá disfrutar de las piezas de algunos compositores como Luis Carvalho, Inés Badalo, Miguel Villanueva o del mismísimo António Victorino d’Almeida.

El acceso será gratuito hasta completar aforo, en una cita que comenzará a las 20:00 horas.