El grupo de Salamanca que llevará su música hasta un festival de China

La música, a raíz de la gran cantidad de bandas que existen, es uno de los mundos más complicados de cara a conseguir un hueco en el mismo. Entre la cantidad de grupos que hay en la capital del Tormes y en la provincia, destaca uno de ellos.

Es el caso del Altar del Holocausto, que desde hace años se ha convertido en una referencia en Salamanca, que ha logrado llevar sus melodías instrumentales por el mundo pasando por España, Inglaterra, Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, Italia o Andorra.

El Altar del Holocausto. Foto cedida por la banda

El próximo viernes, 17 de octubre, el Can Festival de la ciudad costera de Zhoushan será testigo de la música de los salmantinos, que bajo las notas espirituales lograrán llevar a los asistentes a otra dimensión, bajo el halo protector del miedo y la ‘calma’ del post-rock.

De este modo y tras más de 500 conciertos y multitud de festivales, se han convertido en un espejo en el que mirarse, ante esas icónicas capuchas blancas que cubren sus rostros, y en los que en cada concierto logran mirar de tú a tú al espectador, sembrando en cada uno de ellos un pequeño caos interno muy agradable.

El Altar del Holocausto en un concierto. Foto cedida por el grupo. | gff

El festival en el que tocarán en China, se ha convertido en uno de los eventos culturales emergentes en Asia, con una atrevida apuesta que aúna tanto componentes visuales como sonoros. Además, la propia banda ha prometido ser uno de los grupos más destacados, trascendiendo idiomas y fronteras, además de llevar a Salamanca por el mundo.

Por último, cabe destacar un punto importante y una espina clavada, y es que aún no se conoce ninguna fecha en la capital del Tormes. De forma tajante, El Altar del Holocausto deja un mensaje claro: “Esperamos que en el futuro se acuerden de su ciudad”.