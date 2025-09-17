El guitarrista que se forjó en Salamanca y que acaba de ser nominado a los Latin Grammy 2025

El disco 'Y el canto de todas' del guitarrista Rafael Serrallet, nominado a los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. - RAFAEL SERRALLET

El guitarrista artista valenciano, Rafael Serrallet, acaba de ser nominado a los Latin grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Instrumental por su trabajado grabado en Ucrania junto a la Orquesta Filarmónica de Lviv, y en el que ha rendido un gran homenaje a diferentes compositoras latinoamericanas.

Tras su formación en Salamanca durante los años 80, continuó en Santiago Gras en Valencia junto al maestro José Tomás, asistente y discípulo de Andrés Segovia, finalizando sus carreras con las máximas puntuaciones posibles.

El álbum ha sido grabado en contexto de guerra, reuniendo clásicos de Teresa Carreño, Ernestina Lecuona, Chabuca Granda o Violeta Parra. Ante esto, el músico ha explicado en declaraciones a Europa Press que "Es un honor que la Academia Latina de la Grabación reconozca el trabajo que hay en este disco, y que va mucho más allá de la música. Es uno de los más altos reconocimientos que puede recibir un músico y estar nominado es ya un grandísimo logro".

'Y el canto de todas', el proyecto por el que está nominado, sitúa al autor forjado en guitarra clásica por el profesor salmantino Rodolfo Rodríguez como uno de los mayores exponentes musicales a nivel mundial, con un gran toque charro que seguro ha estado presente en el disco.

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2025 se celebrará en Las Vegas el próximo 13 de noviembre.

Junto a él, también están nominados Ariel Brínguez e Iván Melon Lewis por ‘Alma en Cuba’, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática por ‘Saga’, Yamandu Cosat por ‘Ida E Volta’ y Harlem Quartet ft. Aldo López Gavilán por ‘Havana Meets Harlem’. Por último, cabe destacar que a la ceremonia y en otros galardones están los nombres de Bad Bunny, Alejandro Sanz, Karol G o Rauw Alejandro.