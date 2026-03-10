El hijo de Francisco Rabal presenta en Salamanca un homenaje a su padre con ‘Los Santos Inocentes’ y ‘Paco, mi padre’

El actor Francisco Rabal hubiera cumplido el pasado domingo cien años. Con motivo del centenario de su nacimiento la Filmoteca de Castilla y León y la Filmoteca Regional de Murcia Francisco Rabal, en colaboración con la Fundación Cultura y Saberes del Ayto. de Salamanca, han querido realizar un homenaje que tendrá lugar este miércoles en el Teatro Liceo.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento, el hijo del actor, Benito Rabal, presentará la proyección de la famosa película ‘Los santos inocentes’, dirigida por Mario Camus, así como el propio documental que el propio presentador dedicó a su padre en 1992: ‘Paco, mi padre’.

La sesión, que también estará presentada por la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa, será con entrada gratuita hasta completar el aforo del Teatro Liceo y comenzará a las 20:00 horas.

Cabe destacar que la proyección de ‘Los santos inocentes’ será a partir de la copia de la película que fue restaurada en 2024 por la Filmoteca Española. Un trabajo de culto del cine español que cuenta la historia de una familia de campesinos que vive en un cortijo de Extremadura bajo el mando de un terrateniente.

Por su parte, ‘Paco, mi padre’ es un documental dirigido por el hijo de Francisco Rabal, Benito Rabal, que fue creada en 1992 y que cuenta las memorias del actor murciano.