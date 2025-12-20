Un homenaje a Tomás Bretón: el Ayuntamiento prepara un CD con sus canciones

‘Del salón en el ángulo oscuro’ es un homenaje. Un homenaje a Tomás Bretón en forma de CD. El Ayuntamiento de Salamanca ha creado un CD que, con la voz de la soprano Amparo Mateos y la música del pianista Adolfo Muñoz, recoge la obra del artista salmantino.

"Este trabajo reúne algunas de las páginas vocales más inspiradas de Tomás Bretón, un compositor cuya obra, más allá de su conocida producción sinfónica y teatral, revela una profunda sensibilidad para el género íntimo de la canción para voz y piano. Aquí se presentan ciclos y piezas que muestran su capacidad para unir el refinamiento melódico con una escritura pianística diáfana y expresiva", defienden desde el equipo municipal.

La soprano Amparo Mateos y el pianista Adolfo Muñoz | Ayto Salamanca

Aseguran que esta grabación invita a redescubrir a Bretón "desde una perspectiva más personal y cercana: la de un creador atento a la palabra, capaz de transformar el texto en música con una sinceridad que sigue conmoviendo más de un siglo después".

El CD, por un coste de 10 euros, puede adquirirse en la taquilla del Teatro Liceo.