Las iglesias de Sancti-Spíritus y de la Vera Cruz, escenario de las visitas teatralizadas del programa ‘Salamanca, culta y oculta’

Salamanca se viste de gala este verano con una amplia y variada programación turística que invita a salmantinos y visitantes a explorar los rincones más emblemáticos y los secretos mejor guardados de la ciudad. El programa estival 'Salamanca, culta y oculta' continúa ofreciendo una mezcla irresistible de historia, arte y misterio.

Una de las joyas de la programación es el recorrido 'Carmen Martín Gaite y vecinos', un paseo teatralizado que te transportará desde la Plaza de los Bandos hasta el Huerto de Calixto y Melibea, siguiendo los pasos de la escritora y otros personajes ilustres. Esta experiencia se puede disfrutar los viernes y sábados a las 20:00, y los sábados y domingos a las 12:00.

Además, las visitas teatralizadas de la 'Constelación de Retablos Barrocos' ofrecen una oportunidad única para admirar la riqueza artística de la ciudad. Con pases gratuitos en la capilla de Sancti-Spíritus y la iglesia de la Vera Cruz, los fines de semana a partir de las 11:30, podrás sumergirte en el esplendor del barroco salmantino.

Vive la ciudad desde las alturas y en la oscuridad

Si buscas una perspectiva diferente, las visitas nocturnas a las torres son una opción imperdible. Ieronimus y Scala Coeli abren sus puertas las noches de los viernes y sábados, permitiendo a los visitantes disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad iluminada.

Para los amantes del misterio, el apartado de la Salamanca Oculta tiene la respuesta. La visita guiada 'Leyendas de la Salamanca Oculta' te llevará por un fascinante recorrido desde la Cueva de Salamanca hasta el Museo de Pintura Medieval de Santa Clara, desentrañando los misterios y las historias más enigmáticas de la ciudad.

El programa también incluye propuestas para los entusiastas de la arqueología y la cultura. El Museo del Cerro de San Vicente ofrece acceso libre y visitas guiadas con reserva, además de un espectacular videomapping en su fachada por las noches. El Parque Arqueológico del Botánico también te espera con visitas guiadas, acceso libre y una velada astronómica nocturna para observar las constelaciones con telescopios.

Para una inmersión completa en el pasado, la visita teatralizada al Pozo de Nieve te mostrará la historia de esta curiosa construcción, mientras que la actividad familiar 'Conviértete en arqueólogo' en el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas promete diversión y aprendizaje para los más pequeños.

La programación completa y la posibilidad de reservar entradas para las actividades se encuentran disponibles en el sitio web oficial de turismo de la ciudad.