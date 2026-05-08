La iniciativa de un instituto de Salamanca para luchar contra el bullying a través del teatro

Los estudiantes del IES Vaguada de la Palma llevarán a escena una obra para luchar contra el bullying el próximo 15 de mayo. A través del grupo de teatro Estaribelinos, dirigido por Elvira Rivas, se adaptará el mito de Sófocles y así acercar a los jóvenes el acoso escolar a través de dilemas actuales.

De este modo, la directora salmantina y todo el grupo quieren convertir el teatro en un ambiente de reflexión donde varios alumnos de primero a tercero de la ESO del IES Vaguada de la Palma darán vida a esta tragedia contemporánea.

Además, para ello han realizado también un libro titulado ‘Instituto Sophrosyne’ donde la trama se desencandena cuando “un alumno es expulsado tras defenderse del acoso escolar; ante la prohibición de la dirección de cuestionar la medida, varias alumnas deberán decidir si obedecer la norma o seguir su conciencia por lealtad a su compañero”.

Sinopsis de la obra de teatro

Cabe destacar, que entre los objetivos principales de la directora está acercar los clásicos a los más jóvenes, ya que son “universales y traspasan el tiempo. El dilema de cuestionar las normas es hoy más actual que nunca".

El acceso será mediante invitación. En caso de quedar localidades libres, habrá libre acceso hasta completar aforo.