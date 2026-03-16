Isabella Andrés presenta su primera novela ‘La niña soldado’ este viernes

La escritora salmantina Isabella Andrés presentará este viernes su primera novela, ‘La niña soldado’, basada en hechos reales, en la Torre de los Anaya. El acto comenzará a las 19:30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.

La obra narra la vida de Rebeca, una joven que crece en medio de un conflicto y debe aprender a sobrevivir en un entorno hostil. Insegura y con miedo al rechazo, Rebeca se aferra a la figura de su padre como su único héroe y trata de sobrellevar la pérdida de seres queridos mientras enfrenta cada adversidad.

La novela refleja cómo las experiencias difíciles pueden marcar y fortalecer, pero también plantea la pregunta de cómo superar el dolor y la ausencia de quienes más amamos.