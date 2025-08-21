Janine Johnson cierra este sábado el ciclo Salamanca Plazas y Patios con su soul más íntimo

El programa cultural Salamanca Plazas y Patios llega a su fin este sábado 24 de agosto con un broche de oro: el concierto de la cantante británica Janine Johnson en los Jardines de Santo Domingo. La actuación comenzará a las 22:30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Con raíces jamaicanas y una voz que hipnotiza, Johnson ofrece en su espectáculo Confessions of a Soul Diva un viaje íntimo a través de los grandes clásicos del soul y el jazz. Sobre el escenario, interpreta versiones de artistas como Whitney Houston, Alicia Keys o Aretha Franklin, con una presencia escénica tan poderosa como cercana.

Aunque actualmente reside en Londres, Janine Johnson tiene una conexión especial con España, donde vivió y trabajó durante doce años antes de regresar al Reino Unido para continuar su carrera musical y como actriz.

Formada en teatro musical en la prestigiosa Guildford School of Acting, ha participado en diversas producciones de teatro y televisión, compaginando su faceta interpretativa con una sólida trayectoria como cantante. A lo largo de su carrera ha colaborado con nombres tan reconocidos como Bobby McFerrin, George Michael, The Who, Take That o Kaiser Chiefs, entre muchos otros.

La velada promete ser una despedida a lo grande de este ciclo veraniego que ha llenado las plazas y patios de Salamanca de música y cultura.