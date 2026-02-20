La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrece su tercer concierto de temporada

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, bajo la dirección de Andrés Ramos Navarro, presenta este domingo su tercer concierto de la temporada, con un programa que combina estrenos locales y grandes clásicos de la música sinfónica.

Entre las piezas más destacadas se encuentra el estreno de ‘Para Elizabeth’, obra del compositor salmantino Antonio García, escrita originalmente para piano como regalo de cumpleaños para su hija Isabel y posteriormente orquestada por el argentino Bruno Valenti. Su título rinde un guiño al famoso ‘Para Elisa’ de Beethoven.

El concierto también incluirá el ‘Concierto para trompeta y orquesta Op. 18’ de Oskar Böhme, interpretado por el joven solista Pablo Pérez Hernández, destacado trompetista con formación en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y experiencia tanto en orquestas como en bandas de música y jazz. La obra, dividida en tres movimientos, evoca melodías del folklore ruso.

Para cerrar, la orquesta interpretará el clásico ‘Cuadros de una exposición’ de Modest Mussorgsky, una obra icónica del repertorio sinfónico.

Las entradas están disponibles a 5 euros en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org