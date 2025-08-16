Las joyas de la provincia de Salamanca abrirán hasta el 7 de septiembre con el programa “Apertura de Monumentos”

Más de 40 enclaves salmantinos se suman al ‘Programa de Apertura de Monumentos Verano 2025’, que mantiene visitables 449 joyas patrimoniales en Castilla y León hasta el 7 de septiembre

Desde el pasado 12 de julio y hasta el 7 de septiembre, Salamanca se convierte en uno de los destinos clave del Programa de Apertura de Monumentos Verano 2025, una iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con las Diócesis de Castilla y León. El objetivo es facilitar el acceso a su patrimonio histórico y artístico, dentro de una red que incluye 449 monumentos repartidos por 370 localidades de las nueve provincias.

En el caso salmantino, los visitantes podrán descubrir iglesias románicas, ermitas mudéjares, retablos platerescos y joyas barrocas, integradas en rutas como Arribes del Duero y Sayago, Mudéjar al sur del Duero, Gótico y Renacentista o Ciudades Patrimonio Mundial. Esta programación refuerza la proyección cultural de la provincia y su conexión con itinerarios de interés turístico y espiritual, como el Camino de Santiago por la Vía de la Plata.

Todos los monumentos participantes abren de martes a domingo, en horario de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas, salvo excepciones indicadas en el folleto oficial. Esta homogeneización de horarios busca facilitar la planificación de los viajeros.

La información completa, junto con mapas y rutas, está disponible en el Portal Turismo Castilla y León, así como en las oficinas de turismo. El programa no solo impulsa el turismo cultural, sino que también fomenta la dinamización económica y social de las localidades participantes, convirtiéndose este verano en una oportunidad única para redescubrir el patrimonio salmantino.

