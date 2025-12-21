Laureano Sánchez Gallego, el salmantino entre los escritores cuya obra pasa a ser dominio público

La Biblioteca Nacional de España integra nuevos autores. Han anunciado, a través de su página web, de los escritores cuya obra pasa a ser de dominio público en 2025. Y es que, una vez se cumplen 80 años del fallecimiento de un autor, su creación deja de estar protegida por el derecho de autor.

Esto supone que pueden ser copiadas, distribuidas, adaptadas, interpretadas y exhibidas en público de forma gratuita; aunque sigue teniendo que reconocerse al creador original, nunca se deja de citar a su autor. Así, 154 escritores se suman a esta lista y, entre los quince autores leoneses y castellanos, hay un salmantino.

Se trata de Laureano Sánchez Gallego. Este escritor, que ejerció como catedrático de Derecho romano tanto en la Universidad de Salamanca como en la de Murcia, nació en Aldeaseca de la Frontera, el 13 de diciembre de 1878. Falleció, como el resto de escritores que ya son de dominio público, en 1945.

Lo hizo, además, en México, el país que lo acogió cuando se exilió tras la guerra civil española. También allí escribió varios libros... que a partir de enero de 2026 estarán disponible, junto a toda su obra, en abierto y para su descarga libre y gratuita en BNE Digital.