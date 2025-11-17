Encuentros con autores, talleres y cuentacuentos para los lectores en la VI edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil 'Leer nos da sueños'

La VI edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil tendrá lugar entre el 22 de noviembre y el 11 de enero, bajo el lema ‘Leer nos da sueños’. En su presentación, Fernando Saldaña junto con el concejal de Educación, Luis Sánchez han subrayado que este se trata de un proyecto “consolidado” que pretende acercar la lectura a la ciudadanía, convirtiéndose en una cita “imprescindible” en la capital salmantina.

Esta edición continua con la línea de años anteriores, en palabras de Saldaña, porque es un esquema que ha funcionado bien, aunque con algunas novedades, entre ellas el esfuerzo realizado por aumentar el número de autores y de abarcar edades comprendidas entre los 8 y 16 años.

La Torre de los Anaya será el escenario de la exposición principal que este año cuenta con un homenaje a Carmen Martín Gaite, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Su obra, además cobrará protagonismo en una charla especial para profundizar en su legado literario. A mayores y a grandes rasgos, el programa contará con encuentros con autores e ilustradores, talleres para niños y familias, cuentacuentos, actividades inclusivas y una guía de lectura con 70 títulos recomendados para trabajar la lectura tanto en casa como en centros escolares, que tendrán lugar, a parte de en la Torre de los Anaya, en las librerías, bibliotecas municipales, en la Casa de las Conchas y en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca.

El concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo junto con Fernando Saldaña en la presentación de VI edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil | Salamanca24horas

Con el fin de fomentar la lectura, Fernando Saldaña ha desgranado que el eje en relación con los colegios en los encuentros con los autores irá de la mano de la ilustradora Esther García; la propuesta de las bibliotecas municipales para un público preadolescente y adolescente será con Victoria Álvarez. De cara a los más pequeños (público infantil) serán Nieves García y Catalina Medarde, autora e ilustradora, que harán un taller en la Torre de los Anaya para las familias que deseen inscribirse; y luego, en el rincón de Carmen Martín Gaite habrá otro encuentro con las familias y los más pequeños de la casa. Edu Flores es otro escritor que impartirá otro taller también dirigido a familias y pequeños.

Habrá en total 11 talleres, donde se ha apostado más por los lectores que por los prelectores, donde se ha impulsado un concurso escolar con propuestas plásticas en cualquiera de las disciplinas (escultura, pintura…) que deberán fotografiar o escanear en función del material. En la programación también se incluye una decena de propuestas para trabajar la inclusión con organizaciones que están trabajando la infancia para ver como afrontan el libro con los colectivos con los que trabajan.

Un año más habrá un taller de cortos con los más pequeños y las siete bibliotecas municipales junto con la Casa de las Conchas abordarán la obra de Carmen Martín Gaite ‘Las tres murallas’.

A mayores, el equipo de la USAL, además, ha elaborado una guía de lectura con una selección comentada de títulos con propuestas concretas de dinamización lectora. Setenta libros reseñados, en siete capítulos diferentes, con propuestas de actividad para familias y centros escolares.