El legado de Carmen Martín Gaite se muestra por primera vez en la Biblioteca Nacional: "Es una invitación a entrar en su mundo"

La exposición homenajea a la escritora salmantina en el centenario de su nacimiento

Inauguración de la exposición 'Carmen Martín Gaite. Un paradigma de mujer de letras'
Inauguración de la exposición 'Carmen Martín Gaite. Un paradigma de mujer de letras' | Juan Lázaro (ICAL)

La Biblioteca Nacional de España ha inaugurado este jueves la exposición ‘Carmen Martín Gaite (1925-2000). Un paradigma de mujer de letras' para rendir homenaje a la escritora salmantina en el centenario de su nacimiento.

La muestra está compuesta principalmente por fondos del Archivo Martín Gaite, en el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca y propiedad de la Junta de Castilla y León. "Es una invitación a entrar en su mundo literario y personal, un poco más privado y, seguramente, menos conocido para el público", ha señalado Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural durante la inauguración.

Escritos infantiles, manuscritos, collages, cartas, objetos personales, guiones y traducciones, retratos y fotos son algunas de las piezas que invitarán a los visitantes a adentrarse en el mundo de Carmen Martín Gaite. "Vivió con enorme intensidad en una época complicada para toda mujer que tuviera inquietudes intelectuales y profesionales", ha añadido.

Los visitantes serán testigos igualmente de un hecho insólito, ya que es la primera vez que la Junta de Castilla y León muestra el legado de la salmantina en la Biblioteca Nacional de España.

