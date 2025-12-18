El legado de Carmen Martín Gaite se muestra por primera vez en la Biblioteca Nacional: "Es una invitación a entrar en su mundo"

La Biblioteca Nacional de España ha inaugurado este jueves la exposición ‘Carmen Martín Gaite (1925-2000). Un paradigma de mujer de letras' para rendir homenaje a la escritora salmantina en el centenario de su nacimiento.

La muestra está compuesta principalmente por fondos del Archivo Martín Gaite, en el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca y propiedad de la Junta de Castilla y León. "Es una invitación a entrar en su mundo literario y personal, un poco más privado y, seguramente, menos conocido para el público", ha señalado Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural durante la inauguración.

Escritos infantiles, manuscritos, collages, cartas, objetos personales, guiones y traducciones, retratos y fotos son algunas de las piezas que invitarán a los visitantes a adentrarse en el mundo de Carmen Martín Gaite. "Vivió con enorme intensidad en una época complicada para toda mujer que tuviera inquietudes intelectuales y profesionales", ha añadido.

Los visitantes serán testigos igualmente de un hecho insólito, ya que es la primera vez que la Junta de Castilla y León muestra el legado de la salmantina en la Biblioteca Nacional de España.