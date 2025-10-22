El legado de Santa Teresa llega a la plaza de Los Bandos

La salmantina plaza de Los Bandos acoge hasta el 5 de noviembre la exposición itinerante ‘Las Huellas de Teresa’, una muestra que recorre las 14 ciudades que forman parte de esta red con el objetivo de dar a conocer el legado de la santa en los lugares en los que fundó conventos. La exposición está formada por ocho cubos de gran formato cada uno de ellos dedicado a dos de las ciudades que conforman la red mostrando los lugares más emblemáticos de cada una de ellas.

El concejal de Turismo, Ángel Fernández, ha explicado que en caso del cubo sobre Salamanca se recoge una ilustración de la Plaza Mayor y los espacios teresianos de la ciudad como la Casa de Santa Teresa, el Convento de San Esteban, las dos universidades o la catedral. El edil ha hecho referencia los lugares más vinculados con Santa Teresa en la ciudad, en especial la Casa de Santa Teresa que “se dedica a Santa Teresa y también a la espiritualidad y la realidad femenina, un lugar que aparece también muy vinculado a la famosa frase ‘vivo sin vivir en mí’”. Además, ha hecho referencia a la importancia del turismo religioso “muy importante para la ciudad”.

Exposición Las Huellas de Teresa en la Plaza de los Bandos

La ciudad ofrece, además, durante este mes de octubre, varias propuestas con las que se suma un año más al programa cultural ‘Sigue las Huellas’, en el marco de la red de Ciudades Teresianas como la apertura de la Casa de Santa Teresa, las visitas teatralizadas y los recorridos guiados por la ciudad. La programación se completa con una cita musical: el viernes 31 de octubre, a las 18:30 horas, la Iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos acoge ‘Teresa de Jesús. Los senderos del alma’, a cargo de la soprano María Crespo, el tenor Alberto Porcell, Matías Calvo al violonchelo y José María Martín, como narrador; bajo la coordinación de José María Muñoz Quirós.

Por su parte, el prior de los carmelitas en Salamanca, Miguel Ángel González, ha destacado la importancia de la promoción de la figura de la santa que “transitó nuestras calles y nuestras plazas”. “Ella fundó aquí en el año 1570 y desde ese momento hasta el momento presente la figura de Teresa de Jesús ha estado estrechamente vinculada con nuestra ciudad” ha asegurado el prior que ha destacado que “la difusión de Santa Teresa de Jesús al mundo se produce desde Salamanca hacia el resto de España y después hacia Europa, gracias al mejor intelectual del momento, Fray Luis de León, que en 1588 publicó los escritos de la madre Teresa de Jesús”, ha añadido. Un “hito” muy importante y ahora con esta exposición “podemos decir que Santa Teresa de Jesús vuelve a las calles de Salamanca”.