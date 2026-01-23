La M.O.D.A. vuelve con dos llenos: "Salamanca siempre ha sido como un espejo para medir nuestra trayectoria"

Tras un parón que les ha servido para volver con ilusiones renovadas y un nuevo disco bajo el brazo, los hijos de Johnny Cash vuelven a Salamanca. La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) vuelve a volver, como dirían ellos, pero esta vez lo hacen con dos conciertos que, a pesar de sacar las entradas a la venta hace un año, han colgado el completo.

La vieja banda llega al CAEM este viernes y este sábado para presentar ‘San Felices’. Un último trabajo cocinado a fuego lento, con mimo y que ya es un éxito.

A Salamanca, una ciudad que el grupo ve como termómetro de su trabajo, llegan con la misma ilusión que su primer concierto ante 20 personas.

Nacho Mur, guitarrista del grupo, repasa en Salamanca24horas.com el momento del grupo, el miedo por el parón que se convirtió en oasis musical, la despedida de Jacobo, uno de sus miembros, el trabajo con Leiva y como es este ‘San Felices’.

Un concierto más en Salamanca, donde habéis pasado de tocar ante 20 personas en el Potemkim a llenar dos fechas seguidas como las que tenéis este finde en el CAEM, ¿sorprendidos por cómo se está acogiendo esta gira en toda España?

La verdad que estamos superagradecidos y sorprendidos. Después del año de parón, no sabíamos cómo iba a ser la respuesta, si nos iban a estar esperando. Sin embargo, el disco ha gustado, está todo agotado, quedan apenas decenas de entradas para el jueves de Barcelona, que imagino se agotarán. Con eso toda la gira de salas estará vendida, ósea que esta primera parte de la gira estaría prácticamente todo vendido

Aquí en Salamanca directamente sacasteis las dos fechas casi un año antes, no había ni avance de disco y aun así, a los pocos días habíais vendido casi todo. Había ganas de volver a ver a la M.O.D.A.

Totalmente. Hemos notado las ganas en toda la gira. Sacamos las entradas hace mucho, que ahora parece que es la manera en la que hay que hacerlo, y todo se hizo muy rápido, una vez que salió el disco, ya se vendió todo. Increíble. Tengo que decir que, en catorce años de grupo, Salamanca siempre ha sido como un espejo de lo que nos estaba pasando. Pasamos de la primera sala con 20 personas, a tener que tocar en la calle porque estaba todo lleno. Ahí nos dimos cuenta de que algo fuerte estaba pasando: “oye que ha venido un montón de gente fuera que no ha podido entrar, pues oye salimos fuera… es cuando vimos que este disco -hablando de Salvavidas (de las balas perdidas)- había gustado mucho. Por eso Salamanca siempre ha servido para medir la trayectoria del grupo.

La M.O.D.A. | Eduardo Montes

¿En los conciertos que lleváis a lo largo del año sigue habiendo ese público heterogéneo en el que te puedes encontrar a un niño o a una persona de casi 70 años?

Es mucho más exagerado, es muy fuerte. Está viniendo gente de todas las edades, familias enteras, tres generaciones… es una cosa de lo más bonito que nos está pasando.

Será un orgullo sentir que vuestra música pasa de padres a hijos

Es fuerte, sí, pero también eso nos dice que nuestra música le gusta a gente de diferentes edades. No sé si tiene que ver con la instrumentación o qué, pero, por ejemplo, ‘Nuevo cancionero Burgalés’ gustó mucho entre la gente mayor. Nos escribían para decirnos “Esto se cantaba en mi pueblo, un poco diferente, pero se cantaba”. Eso es genial. No sabemos por qué, pero sucede (en referencia al público heterogéneo) y ojalá siga siendo así muchos años

Antes de entrar a hablar del disco o la gira en sí, me gustaría preguntarte por la despedida de Jacobo, ¿os pilló por sorpresa? ¿La entendéis? ¿Qué tal la adaptación de Marina López en su lugar?

Cuando nos los dijo fue una época dura. Siempre es una sorpresa, pero a la vez todos entendemos que esto puede pasarnos a cualquiera.

Al final nosotros somos unos privilegiados de vivir de tocar canciones y de que la gente venga a vernos, pero también sabemos que es duro. Por eso entendemos que es difícil compaginar, que es mucho tiempo fuera de casa. Es entendible y respetable su decisión, pero nos entristeció mucho. Hemos vivido tantas aventuras juntos, que nos parece un abismo. Parecía que no íbamos a poder seguir sin él, pero al final entiendes que son etapas de la vida.

Hace nada nos hemos visto, tenemos relación constante de hablar casi a diario y sigue siendo uno más de la familia; él ha tomado la decisión de bajarse del barco y estar más pendiente en casa, pero la amistad ya no se cambia nunca.

En cuanto a Marina (Marina López sustituye en esta gira a Jacobo) está muy ilusionada. Ha llegado con energía renovada, además canta y toca increíble y ella está feliz. La verdad que está siendo todo muy guay.

"Al final nosotros somos unos privilegiados de vivir de tocar canciones y de que la gente venga a vernos, pero también sabemos que es duro"

-Llegáis con San Felices, un nuevo disco cuatro años después, ¿cómo lo definiría Nacho Mur?

Con este disco queremos transmitir la sensación de como cuando llevas mucho tiempo fuera de casa y vuelves a tu pueblo, ves el cartelito de la entrada y es un poco lo que se siente en ese momento. Es esa vuelta a casa, la vuelta después del parón y nosotros hablamos del barrio, porque igual que el pueblo el barrio refleja sentimientos.

Estamos más felices, más ilusionados y, además, con esa ilusión renovada. Igual es fruto de ese parón, pero estamos ilusionados como con un primer disco.

- Parece un disco más musical que enfocado a las letras, ¿es así?

Hemos reflexionado sobre eso a posteriori, pero nunca pensamos que tipo de disco vamos a hacer antes. Sí que sentimos que la música ha tenido más espacio, hay más pasajes musicales. En ese sentido la música tiene un lugar y es más protagonista, pero las letras siguen siendo muy importantes.

Pero ahora que lo mencionas, igual sí que tiene más espacio la música que en otras ocasiones -en referencia a otros discos-, son más directas, hay un poco más de luz. Aquí se ve clara la mano de Carlos Raya.

La M.O.D.A. | Eduardo Montes

-Bueno, pero tú también has tenido que ver algo en ese apartado de la producción del disco

Como bien sabes en este grupo todos tenemos algo que hacer. Yo me encargo un poco más de ese parte musical, de los ensayos…

Es verdad que hemos tenido mucho tiempo para hacer la preproducción antes de llevárselo a Carlos Raya. Le hemos dedicado mucho tiempo en el local, buscando arreglos… Está más trabajado que nunca para llevarlo al productor. Hemos hecho mucho trabajo de local, más pausado, porque claro este no se ha compaginado con una gira.

-¿Defensores de escuchar los discos de seguido, sin modo aleatorio?

Para nosotros tiene sentido escucharlo de continuo porque lo hemos trabajado así. Para nosotros es una fotografía del momento y es esa colección de canciones. Tampoco pasa nada por escucharlo por separado, porque yo creo que ahora sigue triunfando el single, pero hay artistas que están recuperando el disco.

Al final la industria va cambiando. A nosotros, y a mí personalmente, me gusta escuchar discos, pero también single. A ver es un viaje bonito escucharlo de arriba abajo, pero yo también hago esas cosas, lo mismo cojo una canción y la escucho mil veces en vez del disco.

- De la música a las letras. Tendrá mil interpretaciones, pero a mí me da la sensación de que parece que el disco habla de alguien que ha superado un mal de amores o un mal momento y ahora esa persona está en esa fase de aceptarlo, asumirlo y vivir el momento…

Ya sabes que nosotros nunca solemos hablar del significado de las letras, porque rompe las canciones o más bien, la magia de lo que pueden decirte esas letras.

Al final tú por ejemplo te haces esa idea, pero cada persona que escucha la canción se puede hacer otra interpretación completamente diferente y por eso incluso te puede molar más cada canción. Nosotros preferimos no explicarlas, para que cada uno sienta algo diferente, algo propio. Yo por ejemplo estoy escuchando a Carlos Ares y yo me hago mi película y pienso una cosa y digo, “¡joe! Aquí este tenía que sentirse fatal, tal…” y lo mismo él la escribió hablando de una prima y no es tan triste o habla de otra cosa.

-Bueno, pero sí se puede decir que la sensación que transmiten es de un disco más feliz

Sí, hombre. Es más feliz o al menos parece más feliz. Tiene más luz, es más optimista. Sigue teniendo ese lado melancólico que siempre tenemos, pero es más luminoso.

- Eso podría verse con ‘Píntalo todo de negro’, que es una reconciliación con ‘Nubes negras’, tema que ha abierto muchos de vuestros conciertos. Todos los fans lo veíamos como un tema triste o nostálgico y ahora es un tema mucho más esperanzador

Total. Nos parecía divertido recuperar esos versos y hacer una canción con todo esto. La verdad es que es una de las canciones que más está gustando en la gira.

Nacho Mur, sobre San Felices: "Tiene más luz, es más optimista. Sigue teniendo ese lado melancólico que siempre tenemos, pero es más luminoso"

- ¿Creéis que una persona que no ha escuchado La M.O.D.A. puede hacerse una idea de lo que es el grupo si ahora escucha ‘San Felices’?

Para quien no nos conoce define a La M.O.D.A. de ahora mismo. Nosotros estamos superfelices del trabajo, es la fotografía de La M.O.D.A. ahora, que es la suma de todas las anteriores. Lo que hemos aprendido y el momento en el que estamos.

-Volviendo al tema de la producción del disco, ¿cuál es la que más se ha cambiado de origen?

Pues yo creo que ‘La Vida en rosa’. Creo que ha cogido un camino diferente del que llevaba en maqueta con el arreglo de cuerdas. Aquí Carlos Raya ha hecho un arreglo precioso.

- Y como guitarrista, ¿cuál te gusta más llevar al directo y cuál te resulta más difícil?

No son canciones difíciles, nosotros tocamos lo que tocamos, pero no es algo que requiera mucha dificultad. Yo como guitarrista, trabajando con Carlos Raya, hemos buscado el sonido de cada parte de las canciones. Despliegue de guitarras, pedales… para mí ha sido increíble poder trabajar con mi ídolo, ha sido un sueño. -en referencia a Carlos Raya-

El disco es muy divertido para tocar, me encanta, es muy diferente y algo más rockero con canciones como ‘Los tiempos que vivimos’ o más bailongo como ‘Si bailas bailo’

- ¿Por qué una canción al Chava Jiménez y encima con colaboración con Leiva?

Al final la historia del Chava es una historia particular, dentro y fuera del deporte. Es el héroe del pueblo y era un referente en el deporte. Nosotros vimos el documental y vimos que nos servía para contar una historia más allá del Chava o del ciclismo, de hecho si no sabes su referencia ni siquiera habla de este deporte.

La canción habla de la gente que tiene que tirar para adelante y encima alguien de un pueblo de Castilla y León, pues nos pareció algo bonito.

- ¿De Leiva también llegó por ver el documental?

Sí, también lo vimos (entre risas). Hablando en serio, trabajar con Leiva ha sido muy guay, el tío es un crack, nos lo puso todo superfácil. Además, es alucinante verlo currar, lleva muchos años y tiene mucho oficio.

La colaboración con Repion también estuvo genial.

Sobre Leiva: "Es alucinante verlo currar, lleva muchos años y tiene mucho oficio"

-Este disco termina con el tema ‘Los que estuvieron’, ¿quiénes son? ¿Va para ellos este disco?

Este disco va para toda la gente que lo quiera escuchar. La M.O.D.A. siempre tiene ese punto melancólico y también nos acordamos de quien no está. Nos hacemos mayores y estas cosas van pasando, es así. Sin embargo, no creemos que esto sea lo más representativo, sino que es más para toda la gente que ha estado desde el principio.

"Es un disco para toda la gente que ha estado desde el principio"

-Con lo que cambia todo y lo rápido que va la vida, ¿no os daba miedo quedaros anticuados por el parón?

Siempre hay miedo, claro que hay miedo. La industria va rapidísimo, pero pensábamos que teníamos que hacerlo y confiar en que tenemos una discografía detrás que nos respalda. Algo que así ha sido, nunca habíamos parado y daba vértigo, pero estamos felices de haberlo hecho, porque sin él posiblemente no hubiera salido este disco.

- Para terminar, dos preguntas más personales para que conteste Nacho Mur y no en nombre de todos. En una entrevista con Fernandisco hablabas de que te estabas profundizando en el flamenco, ¿es para introducirlo en el grupo en el futuro?

No hombre, esto es una cosa personal mía, pero ¡ojo!, en el grupo somos varios a los que nos gusta el flamenco, sorprendería mucho si se supiera.

El flamenco es una música riquísima, es nuestra música propia. Es algo que es difícil ir a un directo y no alucinar. El flamenco me apasiona, sí.

"En el grupo somos varios a los que nos gusta el flamenco. Sorprendería mucho si se supiera"

-Entonces, ¿os abrís a introducirlo en el grupo?

No, no creo. Nosotros hacemos lo que ponemos en común todo y lo que nos gusta, pero además creo que es un error hacer un tema de flamenco, porque para ello hay ya personas mucho mejores y que se dedican a ello.

-En esta entrevista hemos hablado mucho de esas letras más positivas de este nuevo disco, de ilusión renovada, de música, pero también de marchas, ¿se llega a sufrir por la música?

Creo que igual se llega a sufrir por los viajes, por las horas de furgoneta, por no poder estar en casa cuando uno tiene que estar… pero al final la música siempre te da cosas buenas. Este oficio tiene cosas negativas, pero imagino que como otros oficios en los que hay que estar fuera de casa.

No se sufre por la música, sino tenerla que llevar de un lugar a otro y estar lejos de casa, pero ojalá que eso se lo peor que nos pase en la vida.

Nacho Mur, guitarrista de La M.O.D.A.