Machado revive a través de un recital poético en Salamanca

la Casa de las Conchas acogió un recital poético con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. El evento, titulado “Antonio, los Machado y Guiomar”, ofreció un homenaje no solo al célebre poeta sevillano, sino también a sus hermanos escritores Francisco y Manuel, así como a la figura de Pilar de Valderrama, conocida como Guiomar.

La propuesta corrió a cargo de las profesoras y rapsodas María Esther Sánchez Hernández y Rocío Martín Martín, integrantes del proyecto Rumores Poéticos y del colectivo El legado de las Mujeres, junto al rapsoda José María Sánchez Terrones. A lo largo de una hora, el trío de voces llevó al público por un viaje lírico en el que se entrelazaron versos, anécdotas biográficas y reflexiones sobre la vigencia de la obra machadiana.

El salón de actos alcanzó el lleno absoluto, reflejando el interés que aún despierta la figura de Machado y el eco de su palabra. Los asistentes pudieron disfrutar de una puesta en escena intimista, donde la declamación se convirtió en un puente entre la vida del poeta y el presente, resaltando la sensibilidad de una generación que marcó la literatura española.

Con este acto, la Casa de las Conchas reafirmó su compromiso con la cultura y la memoria literaria, consolidándose como un espacio de encuentro entre tradición, poesía y ciudadanía.