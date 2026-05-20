‘Maldito comodín’ se dará a conocer al público salmantino este jueves en la Torre de los Anaya

José Ignacio Díaz es un escritor salmantino integrado en el Cuerpo de Prisiones dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, amante de la lectura y autor de 'Maldito Comodín', la primera de sus novelas que va a presentarse este jueves en su ciudad natal.

La Torre de los Anaya será testigo de la presentación de este relato que habla de intriga, amor y traición, donde se relata la desaparición de tres mujeres, una joven “merchera” de 16 años de un barrio marginal de la capital, una mujer sevillana de clase media dedicada al cuidado de sus hijos de corta edad, y una destacada ejecutiva de una conocida Multinacional residente en una urbanización privada de difícil acceso.

Alrededor de esta obra circundan también cuestiones de poder, avaricia y corrupción en las altas esferas.