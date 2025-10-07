Este martes comienza el ciclo de conferencias en torno a la escritora Carmen Martín Gaite

La Sala de la Palabra del Teatro Liceo acoge este martes la primera conferencia del ciclo dedicado a la escritora Carmen Martín Gaite, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y el Centro de Estudios Salmantinos (CES) con motivo del centenario de su nacimiento.

El ciclo, que se desarrollará entre los meses de octubre y noviembre, contará con cinco ponencias a cargo de Jesús Málaga, José María Hernández, Francisca Noguerol, Ascensión Rivas y María José Turrión, reconocidos especialistas en literatura y cultura salmantina.

La primera conferencia, titulada “La vida cotidiana en Salamanca durante la época de Carmen Martín Gaite”, será impartida por Jesús Málaga mañana a las ocho de la tarde. La entrada será libre hasta completar aforo.

La charla se centrará en la novela Entre visillos, en la que Martín Gaite retrata, sin nombrarla explícitamente, la Salamanca de su juventud: sus calles, rincones, monumentos y costumbres burguesas en los años de la Dictadura franquista. A través de su mirada literaria, la autora ofreció un testimonio único de la vida cotidiana en una ciudad universitaria en transformación.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y el CES buscan rendir homenaje a una de las figuras más destacadas de la literatura española contemporánea, acercando su legado al público y recordando la profunda conexión de la autora con su ciudad natal.