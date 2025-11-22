Dos mesas redondas, gratuitas, en Salamanca dedicadas a la educación y al arte del movimiento

Salamanca va a acoger durante este fin de semana dos mesas redondas dedicadas a la educación, cuya entrada es gratuita y que se celebrarán el sábado 22 de noviembre.

El Festival VOLTEO 2025, dedicado a las artes del movimiento, abrirá sus puertas al debate cultural con la celebración de dos mesas redondas en la Biblioteca Torrente Ballester. Los encuentros, de entrada libre y abiertos al público, situarán el cuerpo, el movimiento y la creación escénica en el centro de la agenda de la ciudad.

El ciclo VOLTEO 2025 es impulsado gracias a la colaboración de la Red de Bibliotecas municipales, el Ayuntamiento de Salamanca y la gestora cultural Travesías Culturales.

La primera sesión, titulada "Educación y Movimiento", comenzará a las 17:00 horas. Esta mesa propone un espacio de reflexión sobre el impacto decisivo que tienen las artes del movimiento (danza, teatro gestual y prácticas corporales) en la infancia y la juventud. Se abordarán temas clave para la comunidad educativa y cultural: el papel del movimiento en el desarrollo de la creatividad, la autoestima y la imaginación; cómo la danza o el gesto acompañan procesos emocionales, sociales y cognitivos; y la importancia de reconocer el cuerpo como un lenguaje esencial dentro del aprendizaje.

Volteo 2025 mesa redonda: educación y movimiento | Travesías culturales

Los participantes serán Luca Vetere y Marta Rodríguez Coca, de Entrepasos Danza; Lucía Urones y Celia Jiménez, de la Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Salamanca.

El encuentro será moderado por Antonio Velasco Hermosa. La organización subraya: "Cuando una niña se mueve o baila, aprende a habitar su cuerpo; cuando un joven se mueve, encuentra un lugar propio desde el que mirar el mundo".

La segunda mesa redonda, "Artistas en Movimiento", se celebrará a las 18:00 horas. Esta sesión reunirá a creadores y creadoras que utilizan el cuerpo, la fisicidad y el gesto como motores de sentido y origen de la dramaturgia. Los artistas compartirán metodologías y procesos creativos que conectan la danza, el teatro físico y la performance.

Se plantearán preguntas esenciales para comprender la escena contemporánea: ¿Cómo se compone una poética desde el gesto?; ¿Qué cruces surgen entre disciplinas corporales?; y ¿Cómo dialogan cuerpo, espacio y mirada en una obra?

Mesa redonda: artistas en movimiento | Travesías Culturales

Los participantes serán Lola Eiffel (bailarina, coreógrafa y actriz); Ana Luz de Andrés (actriz y bailarina); y Luca Vetere y Marta Rodríguez Coca (bailarines y coreógrafos).

La moderación también correrá a cargo de Antonio Velasco Hermosa. Desde VOLTEO 2025, invitan al público a descubrir nuevas formas de creación, señalando: "Hay artistas que hablan con la voz... y artistas que hablan con todo su cuerpo".