MINIÑO representará a Salamanca en un festival sobre la España Vaciada

MINIÑO será la banda de Salamanca que represente a la provincia en la próxima edición del Boina Fest al que pueden participar un total de 16 provincias con municipios que se encuentran por debajo de los ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Entre los territorios se encuentran Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Segovia, Burgos, La Rioja, Zaragoza, Valencia, Castellón, Orense, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz.

De todos ellos, han sido tres las bandas que participarán en el Boina Fest, MINIÑO, siempre comprometido con el mundo rural; Naked Eva, grupo de indie rock que llega desde Ourense; y Non Gratta, en representación de Soria. Asimismo, entre los municipios a los que están vinculados están San Pedro del Valle, Carballeda de Valdeorras (San Xusto) y Duruelo de la Sierra.

El principal objetivo de este festival será visibilizar la despoblación, generando un espacio cultural gratuito en la España Vaciada, siendo de momentos las tres confirmaciones realizadas, conociéndose en junio el nombre de más grupos musicales.

Cartel BoinaFest 2026

Se realizará en el municipio de Arenillas, en donde han nacido ocho niños en los últimos diez años, triplicando la tasa de natalidad de la provincia de Soria y dando sus frutos el trabajo realizado tanto por el Ayuntamiento como la Asociación Cultural.

Entre otras labores que han visto la luz en la localidad soriana están las viviendas de alquiler social, llegando a recibir recientemente un total de 15.000 solicitudes.

Por último, para esta decimosegunda edición que se celebrará el sábado, 8 de agosto, ya se puede reservar zona de camping además de la comida popular que se realizará con una gran macarronada.