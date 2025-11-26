La mirada experimental de Andy Warhol llega a Salamanca este jueves

Obras de Warhol en la exposición 'Todo es pop. De Europa a EEUU'

El Centro Cultural FUNDOS Fórum Salamanca ofrecerá este jueves a las 19:00 horas una inmersión en el cine de uno de los artistas más influyentes del siglo XX: Andy Warhol. Se proyectarán varios de sus cortometrajes experimentales, una faceta menos conocida pero esencial de su obra.

La sesión estará dirigida y comentada por Javier Panera, profesor de la USAL y reconocido especialista en arte contemporáneo y cultura audiovisual. Panera guiará al público a través del universo cinematográfico de Warhol, centrado a menudo en el registro de rostros y movimientos cotidianos en tiempo real, como su icónica serie Screen tests.

Esta actividad es un complemento ideal para la exposición ‘Todo es pop. De Europa a Estados Unidos’, ya que permite al público conocer en profundidad el arte de este protagonista del Pop Art.

El evento es una oportunidad única para acercarse al arte más experimental de Warhol con la perspectiva de un experto. La entrada a la proyección es gratuita y se realizará por la puerta de la calle Miguel de Unamuno.